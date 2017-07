Ferien auf dem Kinderbauernhof

Pankow.

In den Sommerferien macht der Kinderbauernhof Pinke Panke Kindern ab sechs Jahre Werkstatt-Angebote. Diese finden ab dem 24. Juli jeweils Dienstag bis Freitag von 14 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände Am Bürgerpark 15-18 statt. Die Ferienkinder sind unter anderem in einer „Sommertanz-Werkstatt“, einer Werkstatt „Korb flechten“ und in einer „Schmuckwerkstatt“ willkommen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, dienstags bis sonnabends ab 10 Uhr auf dem Gelände eigene Hütten zu bauen. Um 13 Uhr können alle etwas zu Mittag essen, müssen das aber täglich bis 11 Uhr angemeldet haben. Dafür sollten sie auch etwas Geld mitbringen. Weitere Informationen unter www.kinderbauernhof-pinke-panke.de sowie

47 55 25 93.