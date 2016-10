Freunde Kolbergs organisieren Reise in Pankows Partnerstadt

Pankow. Es ist schon seit einigen Jahren eine gute Tradition: Der Verein Freunde Kolbergs fährt im Frühjahr mit Pankowern in die Partnerstadt des Bezirks Kolberg.

Weitere Informationen zur Reise des Vereins Freunde Kolbergs auf http://www.freunde-kolbergs.de/

Das wird auch 2017 so sein. Diese Fahrt findet vom 25. bis 28. Mai statt. Damit die Unterkünfte rechtzeitig und in ausreichender Zahl gebucht werden können, bittet der Verein bereits jetzt Pankower um Anmeldung. In Kolberg können die Teilnehmer viele Veranstaltungen rund um die Städtepartnerschaft erleben. Ein Konzert und ein historischer Salzmarkt gehören dazu. Aber auch Erlebnisse in der Natur und am Ostseestrand erwarten die Teilnehmer. Wer möchte, kann sich auch sportlich betätigen. Eine Stadtführung wird angeboten, aber natürlich kann die Stadt mit ihren drei Museen und der „neuen Altstadt“ auch auf eigene Faust erkundet werden. Untergebracht sind die Teilnehmer in einem Hotel im Urlaubsviertel. Von hier aus gelangen sie rasch in die Innenstadt und auch an den Strand.