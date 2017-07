Berlin: Bürgerparktor |

Pankow . Am 18 Juli lädt das Umweltbüro Pankow zu einer sommerlichen Führung durch den Bürgerpark ein. Die Teilnehmer erfahren während des anderthalbstündigen Spaziergangs mehr über die Flora und Fauna im Bürgerpark. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Bürgerparktor in der Wilhelm-Kuhr-Straße 9. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter 92 09 04 80 aber erwünscht. BW