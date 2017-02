Gastgeber für Sänger eines amerikanischen Chores gesucht

Pankow. Die Freie Evangelische Gemeinde Pankow sucht Privatunterkünfte für junge Sänger aus den USA.

Potenzielle Gastgeber melden sich bei Pastor Heimlich unter 0163 734 98 56 oder per E-Mail an info@pankow.feg.de

Diese werden für die Nächte vom 3. bis 6. Juni benötigt. Das ist eine Woche nach dem Kirchentag. Die Grace Chamber Singers, Studenten aus einer Universität in Nebraska, wollen während ihres Berlin-Aufenthalts nicht nur Konzerte geben, sondern auch das Leben in Deutschland kennenlernen.Der Chor besteht aus etwa 20 jungen Leuten. Diese möchten für drei Tage in Pankower Familien übernachten. Deshalb werden zehn Gastgeber gesucht, die jeweils zwei Studenten, alle Anfang 20, aufnehmen. Es müssen nicht unbedingt Einzelzimmer sein, wohl aber separate Betten. Das Konzertprogramm für Berlin steht noch nicht ganz fest. Geplant ist, dass es auch in Pankow ein Konzert geben wird.