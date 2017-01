Grafiken von Dieter Goltzsche

Berlin: Galerie Forum Amalienpark |

Pankow.

Die Galerie Forum Amalienpark zeigt bis zum 25. Februar eine neue Ausstellung. In der Breiten Straße 2a sind grafische Arbeiten von Dieter Goltzsche zu sehen. In der Ausstellung ist außerdem das gerade erschienene „Dieter-Goltzsche-Werkverzeichnis der Lithografien 1997-2016“ erhältlich. Mehr über den Künstler ist bei einem Galeriegespräch am 17. Februar zu erfahren. Mit dabei sind Goltzsches Schüler Martin Enderlein, Matthias Heidenreich und Christian Ulrich. Moderiert wird die Veranstaltung von Simone Tippach-Schneider. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr. Weitere Informationen auf www.amalienpark.de