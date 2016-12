Helping Hands Allstars 2016

Benefizkonzert zugunsten Sea-Watch

17.12.2016 | 18:30 Uhr

Pfefferberg Haus 13

Schönhauser Allee 176 | 10119 Berlin

Abendkasse 12 € | Vorverkauf 10 € | Spendenticket 25 €

Tickets & Infos:

Kontakt:

Die Berliner Gruppierung derist eine von Daniel Bandke und Jens Beneke gegründete musikalische Hilfsgemeinschaft, mit dem Ziel musikbegeisterte Menschen jeglicher Couleur zusammen zu bringen. Jeder musikalisch Begabte kann sich dafür in eine Liste für einen oder mehrereSongs und für verschiedene Instrumente eintragen.Die daraus resultierenden Gruppen treffen sich zu gemeinsamen Proben. Die Vernetzung und Integration, die hierdurch entsteht, ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundidee. Auf der Bühne spielen am Ende nur die Gruppen, die einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen.Stattfinden wird das Ganze am 17.12.2016 ab 18:30 im Pfefferberg Haus 13. Die Tickets kosten 10 € im VVK und 12 € an der Abendkasse. Zudem gibt es ein freiwilliges Spendenticket für 25 €, das ebenfalls der Organisation Sea-Watch zugutekommt. Tickets sind erhältlich über den Online-Shop des Pfefferbergs.Mit demkonnte nicht nur eine zentralere Location gefunden werden, sondern auch ein zuverlässiger Partner. Um auch in diesem Jahr wieder etwas für die gute Sache zu tun, wurde beschlossen exklusiv die Organisation Sea-Watch zu unterstützen, die im Mittelmeer aktiv ist undflüchtende Menschen noch vor Ort die nötige Erstversorgung zukommen lässt. Sea-Watch wird am 17.12. ebenfalls vor Ort sein und die Gäste über ihre Aktivitäten aufklären und was mit dem Spendengeld geschieht, welches aus Gewinnen und Spenden des Abends an Sea-Watch übergeben wird.Dieses Jahr werden mehr als 50 Musiker in verschiedenen Konstellationen mehr als 30 Songs der Musikgeschichte live auf der Bühne darbieten. Titel von Bands wiesorgen dabei für ein großes musikalisches Spektrum.Dadurch wird nicht nur ein bestimmtes Genre angesprochen, sondern für jeden Musikliebhaber etwas bereitgehalten.Die überaus sympathische Berliner Akustikrock-Bandwird den Abend mit ihren deutschsprachigen, ehrlichen und nachdenklichen Texten musikalisch eröffnen.Für eine anschließende Verlosung liegen besonders seltene LP's der Bands Dÿse und Egotronic bereit. Zudem ein buntes Paket von Universal Music, kleine musikalische Gimmicks, sowie Gutscheine von JustMusic. Der Erlös aus den Einnahmen dieser Verlosung geht zu 100% an die Organisation Sea-Watch.Eine abschließende Aftershowparty mit(Working Class Monkey) rundet den Abend ausgelassen ab.Mona RabenauPfefferberg Haus 13rabenau@pfefferwerk.de030.443 83 -409