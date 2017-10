Herbstfest im Jugendklub

Pankow.

Ein Herbstfest veranstaltet das Jugendkulturzentrum M24, Mühlenstraße 24, am 4. November. Dazu sind junge Leute ab 16 Uhr im Haus und im Hof willkommen. Unter anderem können am Lagerfeuer Stockbrote sowie in einem Backofen Brötchen gebacken werden. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich im Schmieden versuchen. Weiterhin gibt es Bastelangebote. Ab 20 Uhr ist Livemusik zu erleben. Weitere Informationen gibt es unter48 47 98 45 oder auf www.m24-deinjugendklub.de