Hier spielen Familien Theater

Pankow.

Zu einem Familienworkshop „Theaterspiele“ lädt das Stadtteilzentrum Pankow am Sonnabend, 23. September, ein. Von 15 bis 17 Uhr sind dazu Eltern mit ihren Kindern willkommen. Im Theaterraum in der Schönholzer Straße 10 wird sie die Theaterpädagogin Heidi Zengerle in die Schauspielerei einführen. Dabei geht es sehr spielerisch zu. Anmeldung unter0173 243 22 63 oder per E-Mail heidi-z@t-online.de