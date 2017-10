Kammermusik im Rathaus

Pankow.

Mit einem Konzert der Internationalen Musikakademie zur Förderung musikalisch Hochbegabter in Deutschland startet die neue Saison der Pankower Rathauskonzerte. Im Rathaus in der Breiten 24a-26 sehen am 16. Oktober um 19.30 Uhr kammermusikalische und solistische Werke unter dem Motto „Musik, Du bist die tiefste Labe“ auf dem Programm. Junge Musiker der Akademie werden mit Stücken von Bach, Schumann, Dvorak, Ravel und anderen Komponisten neugierig auf die neue Saison machen. Veranstalter der Rathauskonzerte ist die Musikschule „Béla Bartók“. Die Eintrittskarten kosten neun Euro, für Senioren sechs und für Studenten drei Euro. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Rathaus. Vorbestellungen sind per E-Mail an info@rathauskonzerte-pankow.de oder unter25 32 39 81 möglich.