Märchen aus anderen Ländern

Pankow.

Zu den diesjährigen Berliner Märchentagen haben die Pankower Bibliotheken vom 3. bis 17. November ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Märchenfreunde können sich auf Lesungen in unterschiedlichen Sprachen freuen. Ob Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Französisch, Portugiesisch, Armenisch oder Arabisch – die Märchen werden jeweils auch in Deutsch erzählt. Die Lesungen sind kostenlos und dauern etwa 45 Minuten. Die Termine sind im Internet auf www.berlin.de/pankow zu finden. Um Anmeldung in der jeweiligen Bibliothek wird gebeten. Organisiert wird die Pankower Veranstaltungsreihe zu den diesjährigen Märchentagen von Migrantinnen-Organisationen des Bezirks, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken für die Stärkung der Mehrsprachigkeit einsetzen.