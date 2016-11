Märchen im Klub der Republik

Pankow.

An den kommenden Adventssonntagen öffnet sich der Klub der Republik (KDR) in der Willner Brauerei zu Märchennachmittagen. Besucher ab vier Jahre können Hans Christian Andersens „Die Schneekönigin“ erleben. Das ist die Geschichte der Freundschaft zwischen Kay und Gerda. Als der Junge von der Schneekönigin in ihr Reich aus Eis entführt wird, macht sich Gerda auf die Suche nach ihrem Freund. Inszeniert haben das Stück Daniela Frezzato und Cosima Densch. Aufführungen im KDR in der Berliner Straße 80-82 sind am 4., 11. und 18. Dezember jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Nach dem Märchen sind Kinder noch in einer Kreativwerkstatt willkommen. Weitere Informationen auf http://asurl.de/135x