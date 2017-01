Pankow.

Die Künstlerin Susanne Kiener veranstaltet am 14. Januar von 10 bis 13 Uhr in ihrem Atelier, Mühlenstraße 63-65, einen Workshop „Acrylmalerei: Malen ohne Pinsel“. Anmeldung unter481 08 01 oder per E-Mail an info@susannekiener.de