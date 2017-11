Neue Ausstellung in der Remise

Berlin: degewo-Galerie Remise |

Pankow.

Unter dem Motto „Ornament und Beziehung“ ist bis zum 24. November eine neue Ausstellung in der Degewo-Remise zu besichtigen. In der Galerie in der Pankgrafenstraße 1 präsentiert die Künstlerin Anett Lau ihre Arbeiten. Vorgefertigte Schemata, Formulare und Ornamente sind das Arbeitsmaterial der Künstlerin. Anett Lau findet zum Beispiel Tapeten und macht neue Muster aus den Mustern. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr. Ausführliche Infos unter www.anett-lau.de