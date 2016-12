Pankebuch feiert ein Lucia-Fest

Pankow.

Ein besonderes Ereignis erwartet Familien am 13. Dezember bei Pankebuch. In der Buchhandlung in der Wilhelm-Kuhr-Straße 5 wird das Lucia-Fest gefeiert. Dieses traditionelle schwedische Fest findet auch in Berlin immer mehr Freunde. Deshalb hat sich das Team von Pankebuch entschlossen, dieses Fest auch in Pankow zu feiern. Wo wäre das passender, als in einer Buchhandlung mit skandinavischer Literatur. Wer Lust hat, kann von 15 bis 19 Uhr vorbeikommen. Weitere Informationen auf pankebuch.de