Pankow-Krimi für Kinder

Pankow.

Kindern, die gern Theater spielen oder sich schon immer mal darin versuchen wollten, macht das Stadtteilzentrum Pankow ein Angebot: In den Sommerferien wird vom 31. Juli bis zum 4. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr, ein Stück einstudiert. Willkommen sind Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Unter Anleitung der Theaterpädagogin und Schauspielerin Heidi Zengerle werden sie einen Pankow-Krimi inszenieren. Um eine Kostenbeteiligung von 75 Euro für die gesamte Woche inklusive Mittagessen wird gebeten. Interessierte Kinder können von ihren Eltern umgehend unter499 87 09 00 oder per E-Mail an familienzentrum@stz-pankow.de angemeldet werden.