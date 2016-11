Pankower Weltmusiktage im „Zimmer 16“

Pankow. Die diesjährigen „Weltmusiktage in Pankow“ finden ab 10. November im „Zimmer 16“ statt.

473 18 19 und auf Weitere Informationen gibt es unter473 18 19 und auf www.zimmer-16.de

Veranstaltet werden die Konzerte im Kulturtreff in der Florastraße 16 vom Förderverein „Mikado“. Dieser hat ein zehntägiges Musikprogramm mit unterschiedlichen Facetten zusammengestellt. Zum Auftakt der Weltmusiktage tritt am 10. November um 20 Uhr das Trio „Bardomaniacs“ auf. Die Bandbreite des Repertoires dieser Band reicht von Jazz und Schlager über Tango und Balcanbeat bis zu Polka und Reggae.Nach diesem Auftakt ist am 11. November um 20 Uhr der Gitarrist Martin C. Herberg live zu erleben. Er befindet sich auf Abschiedstournee. Aus seinem reichhaltigen Repertoire hat er das Programm „Best Of Gitarren Total“ zusammengestellt. An den darauffolgenden Tagen sind im „Zimmer 16“ unter anderem das Trio „Dallmann-Haas-Lamby“ (12. November), das Ensemble „Sana Chezo“ (17. November) und die Band „Arenor Anuku Peppersoup“ (19. November) zu Gast.