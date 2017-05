Polnische Lieblingswörter

Pankow.

„Meine zehn lieblingspolnischen Wörter“ ist das Motto einer Veranstaltung, zu der der Verein Sprachcafé Polnisch am 8. Juni um 19 Uhr einlädt. Im Rathauses in der Breiten Straße 24a-26 ist der Schauspieler, Autor und Kabarettist Steffen Möller zu Gast. Dieser ist ein ausgesprochener Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland. Deshalb wird er seine „lieblingspolnischen Wörter“ vorstellen, mit denen man Kontakte knüpfen, Nachbarn verstehen, ihre Kultur und Geschichte erfahren und echte Freundschaften schließen kann. Wer an dieser Lesung mit anschließendem Gespräch teilnehmen möchte, meldet sich verbindlich per E-Mail k.smolinski@sprachcafe-polnisch.org an. Die Veranstaltung wird vom Bezirksamt Pankow unterstützt, Eintritt kostet fünf Euro.