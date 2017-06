Seien Sie beim 1. großen Pankower Sommer-Event für die ganze Familie dabei!Tickets können Sie unter folgendem Link bestellen - https://www.eventbrite.de/e/spirit-of-summer-mit-d... Spirit of Summer 2017 !!!Kämpfen für Paul!!!Paul ist 9 Jahre alt und leidet an Adrenoleukodystrophie. Kurz erklärt bedeutet dies, dass sich durch einen Gendefekt die weiße Substanz im Gehirn zurückbildet und die Informationen im Gehirn nicht mehr ankommen.Vom Krankheitsbild ähnelt es der Demenz. Seit der Diagnose ist Paul komplett erblindet, kann nicht mehr sprechen, sich nicht alleine bewegen und wird durch eine PEG ( Magensonde) ernährt.Bei dem Event "Spirit of Summer" handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Event Agentur Good Time and Good People, dem Restaurant Bilder Stübchen aus Berlin Karow, dem Online-Magazin Pankow LIVE und dem Sportverein SV Karow 96 e.V. .Event "Spirit of Summer" zeichnet sich durch den Benefiz Charakter aus und soll dazu beitragen, Bedürftigen schwer erkrankten Kindern und deren Familien Unterstützung bei der täglichen Bewältigung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.Spirit of Summer soll auch ein Zeichen für Nachbarschaftshilfe setzen und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bescheren. Die Zielgruppe die hier angesprochen wird, bezieht sich primär auf Familien und Musik begeisterten Fans der 80er, 90er Jahre. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre haben freien Eintritt und können sich altersgerecht beschäftigen. Sportaktivitäten werden separat durch den SV Karow 96 im Bereich Fußball angeboten und sonstigen Beschäftigungsmöglichkeiten wie Hüpfburgen,Trambolin und Wasserspiele sorgen für Freizeitspaß.Auf der großen Bühne erwartet den Zuschauer ein einmaliges Programm mit nationalen und internationalen Künstlern.Als Auftakt eröffnet Staming Feet zu ihrem 20 jährigen Bühnenjubiläum die Veranstaltung, gefolgt von der Band SUEDPARK danch Spirit of Falco aus Österreich , weitere Künstler wie Weitersagen Westernhagen , AC/DC´s und Spirit of Smokie aus England konnten verpflichtet werden um ein Event der Extraklasse zu garantieren.Ansprechpartner als Veranstalteter ist Herr Ronald Edward Kucharski - Good Time and Good People Telefon: 017683233151 - Ansprechpartner für Marketing, Presse und Akkreditierung ist Herr Steffen Pahl Pankow LIVE E-Mail s.pahl@pankow.live oder Telefon: 01638891262, Ansprechpartner für die Sportaktivitäten SV Karow 96 e.V. Herr Jan Godglück Telefon: 0176 57697094