T-Shirts selbst bedrucken lernen

Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow.

„Verrückte Druckwerkstatt“ ist das Motto eines Ferienworkshops für Kinder am 20. und 21. Juli im Stadtteilzentrum Pankow in der Schönholzer Straße 10. An beiden Tagen haben Kinder von 9 bis 14 Uhr Gelegenheit, unter Anleitung Sachen nach ihren Vorstellungen zu bedrucken. Dieses Angebot richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Diese sollten zum Workshop ein altes T-Shirt dabei haben und Sachen mitbringen, die bedruckt werden sollen, zum Beispiel helle T-Shirts, Kissenbezüge oder Stoffbeutel. Die Kinder können für diesen Workshop bis zum 10. Juli unter

499 87 09 00 oder per E-Mail an familienzentrum@stz-pankow.de angemeldet werden.