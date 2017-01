Was Ihr wollt BlackBox 2017

Berlin: Varia Vineta |

Trumps Vereidigung als 45. Präsident der Vereinigten Staaten am 20. Januar kann durchaus inspirierend sein. Uns und Euch treibt dieser Tag zum Äußersten: zu einem Blick in die Black Box 2017. Glücksgefühle und Katastrophen, Revolution und Regression, Sturm und Sonne - alles ist möglich. Was Ihr wollt!

Karten 10 €/erm. 8 € bitte reservieren unter ticket@impronaere.de