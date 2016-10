Berlin: Varia Vineta |

Es gibt Situationen, da wünscht man sich einen Marvel-Helden an die Seite. Oder man wäre gern selbst einer. Superkräfte haben sicher auch ihre Schattenseiten. Aber eben auch enorme Vorteile. Man könnte durch Wände gehen oder wäre unfassbar stark oder unkaputtbar oder man könnte in Nullkommanichts am anderen Ende der Welt sein oder … Was Ihr wollt!

Karten 10 €/erm. 8 € bitte reservieren unter ticket@impronaere.de