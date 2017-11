Winterreise mit Kunst und Klang: Projektgruppe organisiert Ausstellung und Konzerte

„Winterreise – Kunst und Klang“ heißt ein Projekt des Vereins Kunst und Literatur Forum Amalienpark. In diesem präsentieren nicht nur bildende Künstler ihre Arbeiten, es sind auch Musikveranstaltungen, Vorträge und Lesungen geplant.

Weitere Informationen zum Projekt „Winterreise“ gibt es auf www.amalienpark.de/winterreise . Die Ausstellung in der Galerie Forum Amalienpark ist bis zum 20. Januar dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und sonnabends von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Von 20. Dezember bis 3. Januar bleibt sie jedoch geschlossen.

Kern des Projektes ist eine Ausstellung, in der Maler, Zeichner und Bildhauer ihre Arbeiten zeigen, für die sie sich von der „Winterreise“ inspirieren ließen. In diesem weltberühmten Liederzyklus vertonte der Komponist Franz Schubert Texte des Dichters Wilhelm Müller. Die Künstler entdeckten dabei für sich manch Überraschendes, was sie in Farbe und Form verwandelten.Die Winterreise bietet für bildende Künstler vielfältige Inspirationen. In diesem Zyklus aus 24 Liedern geht es um das Unterwegssein, verbunden mit Liebessehnsucht, Daseinsängsten und Lebensträumen. Die unvergängliche Musik von Schubert hat bis heute Generationen bewegt und beschäftigt.In der Ausstellung sind Arbeiten von Joachim Böttcher, Regina Conrad, Martin Enderlein, Ellen Fuhr, Annette Gundermann, Ulrike Hogrebe, Kitty Kahane, Heidemarie Kasanowski, Thomas K. Müller, Achim Niemann, Anton Schwarzbach und Christian Ulrich zu sehen. Eröffnet wird sie am 24. November um 19 Uhr in der Galerie in der Breiten Straße 2a.Zur Ausstellung gibt es ein hochkarätiges Begleitprogramm, das mit mehreren Partnern organisiert wird. So ist zum Beispiel am 2. Dezember um 19.30 Uhr in der Alten Pfarrkirche in der Breiten Straße 47 das anatolisch-deutsche Ensemble Olivinn zu Gast. Die Musikerinnen mischen europäische Klassik mit Elementen traditioneller türkischer Musik sowie mit Rock und Jazz zu einer einzigartigen Klangkombination. Lieder von Franz Schubert stehen dabei im Mittelpunkt ihres Konzerts.„Eine Straße muss ich gehen“ ist hingegen der Titel eines Vortrags von Ingolf Haedicke. Dieser war Leiter der Phonothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der Humboldt-Universität Berlin. Am 19. Dezember ab 19 Uhr zieht er in der Galerie einen Vergleich zwischen Franz Schubert und John Lennon.