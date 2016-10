Winzerfest auf dem Pankower Anger vom 28. bis 30. Oktober 2016

Pankow. Das Pankower Winzerfest findet in diesem Jahr vom 28. bis 30. Oktober statt.

65 76 35 60 und auf Besucht werden kann das Winzerfest am Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter65 76 35 60 und auf www.pankower-winzerfest.de

Ihre Zelte und Stände bauen die Teilnehmer wieder auf dem Pankower Anger an der Breiten Straße auf. Begrüßt werden die Besucher vom Weingott Bacchus. Er präsentiert unter anderem frischen Federweißer. Weingüter, Weinhäuser und Weinkellereien aus deutschen und internationalen Weinregionen werden sich auf dem Fest vorstellen.So wie auf den Winzerfesten der Vorjahre können aber nicht nur Weine probiert werden, es stehen auch wieder Sekt- und Likörproben, Cocktails, Glühwein und Berliner Biere bereit. Verkostet werden kann alles in einem beheizten Zelt. Dazu gibt es ein vielfältiges Angebot an kleinen kulinarischen Köstlichkeiten wie Käse-, Schinken- und Wurstspezialitäten, Räucherfisch, Wild und Crêpes.