Pankow.

Die Künstlerin Susanne Kiener veranstaltet am 11. Februar von 10 bis 13 Uhr in ihrem Atelier in der Mühlenstraße 63-65 einen Workshop „Zarte Blüten“ für kreative Pankower. An diesem Tag wird Susanne Kiener den Teilnehmern zeigen, wie man mithilfe einer Feder wunderschöne Blüten zeichnen kann. Anmeldung unter481 08 01 oder per E-Mail info@susannekiener.de . Vorkenntnisse sind nicht nötig. Weitere Informationen auf www.susannekiener.de