Bürger können jetzt Fördergeld beantragen

Berlin: Rathaus Pankow |

Pankow. Bürger, die ehrenamtlich etwas für ihren Kiez tun möchten, können ab sofort Fördergeld beim Bezirksamt beantragen.

Weitere Informationen gibt es auf www.berlin.de/pankow unter „Aktuelle Hinweise“.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen stellt dem Bezirksamt in diesem Jahr 879 00 Euro für die Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten von Bürgern zur Verfügung. Damit sollen Initiativen und Projekte unterstützt werden, mit denen die öffentliche Infrastruktur verbessert wird. Vor wenigen Tagen hat sich das Bezirksamt dazu verständigt, in welchen Bereichen ehrenamtliche Initiativen gefördert werden sollen und Förderkriterien erarbeitet. Demnach werden Aktionen in Schulen, auf Sportflächen, in Jugendklubs, Kitas, auf öffentlichen Spielplätzen, in Senioren- und Stadtteilzentren, Nachbarschaftstreffs, Selbsthilfekontaktstellen, auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in Grünflächen gefördert.Das Geld soll aber ausschließlich an ehrenamtliche Initiativen gehen. Kein Geld gibt es für Vereine oder Projekte, die bereits Zuwendungsempfänger sind. Gefördert werden unter anderem Sachmittel für Pflanzaktionen, Reparaturarbeiten oder Renovierungen. Bürger können die Mittel bis zum 31. Mai 2017 im Büro des Bürgermeisters im Rathaus Pankow, Breite Straße 24a-26, 13187 Berlin, unter Angabe von Zweck, Art, Umfang und Zeitrahmen sowie der veranschlagten Kosten beantragen. Zur zügigen Bearbeitung sollten unbedingt die IBAN, die BIC und das Kreditinstitut der Mittelempfänger mitgeteilt werden. Außerdem ist die Telefonnummer eines Ansprechpartners anzugeben, unter der der Betreffende tagsüber erreichbar ist.