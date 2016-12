Geflüchtete in Turnhallen müssen weiter auf menschenwürdige Unterbringung warten

Pankow. Die sogenannten Tempohomes auf der Elisabethaue in Blankenfelde und in der Siverstorpstraße in Karow werden nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in diesem Jahr nicht mehr eröffnet.

Weitere Bauten geplant

In diese Gebäude sollen Flüchtlinge einziehen, die bisher noch in Turnhallen des Bezirks untergebracht sind. Der Grund für die Verzögerung: Bewerber, die sich an der Ausschreibung für die Bauarbeiten beteiligten, haben gegen das Ausschreibungsverfahren geklagt. Deshalb kann nicht weitergebaut werden.Das hat zur Folge, dass die drei Sporthallen in der Malmöer, Wackenberg- und Fritz-Reuter-Straße weiterhin als Notunterkünfte dienen müssen. Leidtragende sind nicht nur die Sportler und Schüler, die die Sporthallen nicht nutzen können, auch die etwa 350 Geflüchteten in den Hallen müssen weiter auf eine angemessene Unterkunft warten.„Für die Menschen in den Sporthallen stellt sich die Situation absolut desaströs dar: Ohne absehbare Perspektive leben sie teilweise seit über einem Jahr Bett an Bett. Es gibt keinerlei Privatsphäre“, umreißt Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) die Situation. „Ich erwarte von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, dass jetzt kreative Lösungen gefunden und die Menschen umgehend verlegt werden.“Derzeit leben in Pankow 3419 Geflüchtete in 13 Unterkünften. Neben den zwei Tempohomes auf der Elisabethaue und an der Siverstorpstraße plant der Senat, im Bezirk Modularbauten. Vorgesehen sind dafür Standorte am Lindenberger Weg und Wolfgang-Heinz-Straße (Buch), am Blankenburger Pflasterweg (Blankenburg) sowie an der Kirchstraße neben der Hausnummer 69 (Rosenthal). Weitere Wohnungen für Flüchtlinge sollen in der Falkenberger Straße 151-154 (Weißensee) entstehen. Eine Wohnungsbaugesellschaft will dort ab April 2017 einen modularen Neubau mit Wohnungen für 300 Menschen errichten. Diese Wohnungen sollen perspektivisch dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt werden. Informationen zu allen genannten Standorten finden sich auf http://asurl.de/136d