Maifest im Bürgerpark

Berlin: Bürgerpark Pankow |

Pankow. Am 1. Mai findet von 12 bis 18 Uhr im Bürgerpark das traditionelle Pankower Maifest statt. Ausgerichtet wird es von der Alt-Pankower SPD in diesem Jahr an einem neuen Standort, und zwar auf der Liegewiese. Geplant ist in umfangreiches Kinderprogramm mit Töpfern, Schminken, T-Shirt Bemalen, Hüpfburg und Kindertheater. Die Red Chucks, die Groove Pilots der Musikschule Pankow und weitere Künstler sorgen für Live-Musik. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen, Bier und Grillwurst. Besucher können mit Pankower SPD-Politikern aus dem Bundestag, dem Abgeordnetenhaus, dem Bezirksamt und der BVV ins Gespräch kommen. BW