Pankower Frauenbeirat wird neu gewählt: Jetzt bewerben!

Pankow. Für den neuen Frauenbeirat werden Pankowerinnen gesucht, die in diesem Gremium tatkräftig mitmachen möchten.

Seit 15 Jahren engagiert sich der Pankower Frauenbeirat erfolgreich in allen Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und die Verbesserung ihrer Lebenssituation betreffen. Wichtige Themen sind zum Beispiel die Vereinbarung von Beruf und Familie, die Pankower Frauengeschichte oder die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Der Beirat ist ein Gremium, das vom Bezirksamt berufen wird und überparteilich sowie ehrenamtlich arbeitet. Mit der Wahl des neuen Bezirksamtes wird sich auch der Pankower Frauenbeirat neu konstituieren. Frauen, die im Bezirk Pankow wohnen oder arbeiten und sich für die Interessen und Belange von Frauen engagieren möchten, können sich ab sofort für eine Mitarbeit in der neuen Wahlperiode bewerben.Die Bewerbungen sind umgehend an das Bezirksamt Pankow, Gleichstellungsbeauftragte, Postfach 730113, 13062 Berlin, zu richten oder per E-Mail an heike.gerstenberger@ba-pankow.berlin.de . Weitere Informationen gibt es bei der Gleichstellungsbeauftragten Heike Gerstenberger unter

902 95 23 05.