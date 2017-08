Schöffen werden gesucht

Berlin: Amt für Bürgerdienste |

Pankow.

Das Amt für Bürgerdienste nimmt ab sofort Bewerbungen für die Vorschlagsliste zur nächsten Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 entgegen. Schöffe kann jeder werden, der am 1. Januar 2019 das 25. Lebensjahr erreicht hat und nicht älter als 70 Jahre ist. Die Schöffen müssen die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Pankower Einwohner, die sich für eine Tätigkeit als Schöffe interessiert, können die Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an das Amt für Bürgerdienste senden: Amt für Bürgerdienste, Wahlamt, Breite Straße 24A-26, 13187 Berlin oder per E-Mail: schoeffen@ba-pankow.berlin.de.