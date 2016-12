Pankow.

Eine Sprechstunde veranstaltet Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) am 10. Januar. Von 16 bis 18 Uhr steht er im Rathaus Pankow in der Breiten Straße 24a-26 für persönliche Gespräche zur Verfügung. Um Anmeldung unter902 95 23 01 oder per E-Mail an kerstin.firyn@ba-pankow.berlin.de wird gebeten.