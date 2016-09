Bereit für die Restlaufzeit?

Pankow.

Aus seinem Buch „Restlaufzeit“ liest der bekannte Berliner Autor Hajo Schumacher am 13. Oktober im Rathaus Pankow, Breite Straße 24a-26. Die Angst vor dem Altwerden beschleicht fast jeden irgendwann im Laufe der Zeit. Hajo Schumacher, Jahrgang 1964, wollte das Thema am liebsten verdrängen. Doch Verdrängen ist nicht die Lösung. Also probierte der Journalist und Kolumnist der Berliner Morgenpost unterschiedliche Lebensmodelle für das Alter aus: Rentner-WG, Mehrgenerationenhaus, dement unter Palmen oder Luxus-Residenz. Wie könnte ein würdevolles und bezahlbares Leben im Alter aussehe? Und was muss man heute dafür tun? Informativ und offen erzählt Hajo Schumacher von seinen Erfahrungen. Er gibt seine persönlichen Tipps, wie man diesen großen, letzten Lebensabschnitt, die „Restlaufzeit“, am besten angeht. Die Lesung findet von 16 bis 17.30 Uhr statt. Organisiert wird sie von der Pankower Kontaktstelle Pflegeengagement in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter499 87 09 11 oder per E-Mail an pflegeengagement@stz-pankow.de