Bewerben als Jugendschöffe

Pankow.

Das Jugendamt sucht Erwachsene, die sich für die Arbeit als Jugendschöffe interessieren. Jugendschöffen sind ehrenamtliche Richter in Strafprozessen, in denen junge Leute angeklagt sind. Sie nehmen an Hauptverhandlungen mit gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter teil. Durch ihre eigene Berufs- und Lebenserfahrung sollen sie zu einer gerechten Urteilsfindung beitragen. Die neue Amtszeit für die Jugendschöffen geht von 2019 bis 2023. Bewerber müssen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und im Bezirk Pankow wohnen. Außerdem dürfen sie nicht vorbestraft sein. Wer Interesse hat, meldet sich bis zum 15. Dezember 2017 unter

902 95 72 74 oder persönlich bei Sibylle Pabel im Jugendamt, Berliner Allee 252-260. Nähere Informationen: www.berlin.de/jugendamt-pankow