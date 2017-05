Die Caritas-Klinik öffnet ihre Türen

Pankow.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in der Breiten Straße 46/47 am 13. Mai von 12 bis 17 Uhr ein. Die Besucher haben die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Klinik zu schauen. Von der Reanimation und Ersten Hilfe über die Diagnostik bis zur Behandlung – die Mitarbeiter zeigen ihren Klinikalltag und beantworten Fragen. Die Besucher können an Führungen teilnehmen, Präsentationen sowie Vorträge erleben, und es wird Angebote zum Mitmachen geben. Eine Übersicht über alle Aktionen findet sich auf http://asurl.de/13cp