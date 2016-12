Die Plätzchen selbst backen

Pankow.

In eine Weihnachtsbäckerei verwandelt sich das Stadtteilzentrum am 16. Dezember. In der Schönholzer Straße 10 wird Teig geknetet, ausgerollt und ausgestochen. Danach kommen die Plätzchen in den Ofen. Zum Schluss wird natürlich gemeinsam probiert. Die Weihnachtsbäckerei hat von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Katrin Holland-Letz unter499 87 09 00 oder per E-Mail an familienzentrum@stz-pankow.de an. Um eine Kostenbeteiligung von drei Euro wird gebeten.