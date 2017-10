Drachen und Boote basteln

Pankow.

Die Pankower Jugendkunstschule in der Neuen Schönholzer Straße 10 veranstaltet eine Herbstferienwerkstatt „Drachen, Boote und Vogelhäuser“. Sie findet vom 30. Oktober bis 3. November von 9 bis 14 Uhr statt. Für diese Werkstatt können Kinder ab sieben Jahre angemeldet werden. Gemeinsam bauen die Teilnehmer unter Leitung von Martin Enderlein und Severin Hütte Drachen, die dem Herbstwind standhalten. In einem Park werden die Drachen dann getestet. Weiterhin basteln die Kinder aus Holz und Styropor Boote mit Segeln oder einem Wasserrad. Wie die Boote sich bewegen, kann an der Panke ausprobiert werden. Schließlich bauen die Teilnehmer für den bevorstehenden Winter Vogelhäuser. Die Kinder können für die Ferienwerkstatt unter49 97 99 52 oder per E-Mail juks-pankow@web.de angemeldet werden.