Pankow.

Zu einem „Näh-Café am Abend“ sind Interessierte am 30. Mai um 19 Uhr im Nachbarschaftscafé des Stadtteilzentrums Pankow, Schönholzer Straße 10, willkommen. Die Modedesignerin Ina Wielenski unterstützt Nähanfänger bei der Umsetzung eigener Projekte. Wer Hilfe benötigt, bringt einfach alles Nötige zum Nähen mit. Anmeldung unter0172 837 25 01 oder per E-Mail an info@das-oberteil.de