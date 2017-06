Ein halbes Jahr an der Dorfschule

Pankow.

Die Kunstpädagogin Franziska Lippold arbeitete sechs Monate als Englischlehrerin an einer kleinen Landschule in Qudong in Kambodscha. Über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zelt wird sie am 7. Juli im Stadtteilzentrum, Schönholzer Straße 10, berichten. Die Veranstaltung ab 19.30 Uhr steht unter dem Motto „Geh dahin, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur“. Die Teilnehmer werden um eine Spende zur Unterstützung eines Projektes gebeten. Anmeldung per E-Mail an franziska-lippold@gmx.de