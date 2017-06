Einfach selbst reparieren

Pankow.

Funktioniert der Schalter der Stehlampe nicht mehr? Ist der Toaster defekt oder das Lieblingsspielzeug des Kindes kaputt gegangen? Dann können Sie versuchen, die Sachen im Stadtteilzentrum Pankow selbst zu reparieren. Dort öffnet am 3. Juli von 17 bis 20 Uhr das Repair Café seine Türen. Mit Hilfe von Ehrenamtlichen kann jeder probieren, defekte Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Werkzeug und Material, Kaffee und ein Snack sind im Nachbarschaftscafé in der Schönholzer Straße 10 vorhanden. Weitere Informationen gibt es unter499 87 09 00 sowie über den E-Mail-Kontakt familienzentrum@stz-pankow.de