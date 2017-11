Familienalltag leichter gestalten

Pankow.

„Eltern sein – Paar bleiben“ ist der Titel einer Veranstaltung im Stadtteilzentrum. Sie findet am 20. November von 19.30 bis 21.30 Uhr im Nachbarschaftscafé in der Schönholzer Straße 10 statt. Werden aus Paaren Eltern, dann stehen diese einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber. Wie man seine Liebe im Familienalltag trotzdem bewahrt und gemeinsam Schwierigkeiten lösen kann, darum soll es bei dieser Veranstaltung gehen. Geleitet wird sie von Grit Klück. Sie gibt Impulse, wie Paare gemeinsam in der Familie wachsen können. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter24 37 61 66 oder per E-Mail willkommen@gritklueck.de an.