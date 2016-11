Genießen und kennenlernen

Pankow.

Unter dem Motto „Meet & Eat“ lädt das Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 am 10. November zu einem kulinarischen Abend ein. Dazu sind um 20 Uhr Nachbarn, Familien, Menschen mit Fluchterfahrung und Senioren eingeladen, die an diesem Abend Speisen aus anderen Ländern genießen möchten. Eine bunt gemischte Koch-Crew bereitet in Kooperation mit der Berliner Tafel ein Menü vor. In lockerer Atmosphäre kann dann gegessen und geredet werden. Dabei lernen sich die Teilnehmer näher kennen. Ansprechpartnerin ist Jana Tichauer. Anmeldung unter499 87 09 00 oder per E-Mail familienzentrum@stz-pankow.de . Die Teilnehmer werden um eine Spende gebeten.