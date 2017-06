Gesünder den Alltag gestalten

Pankow.

„Kitas bewegen – Gute gesunde Kita“ heißt ein Landesprogramm, an dem sich der Bezirk mit ausgewählten Einrichtungen beteiligen wird. In diesem Programm geht es um die ganzheitliche Bildungs- und Gesundheitsförderung von Kindern. Aber auch die Erzieher profitieren davon. Deren Wohlbefinden am Arbeitsplatz soll durch die Schaffung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen gesteigert werden. Um das zu erreichen, werden die Kitas fachlich begleitet. Bis zum 1. Oktober können sich Träger von Kitas für die Teilnahme am Landesprogramm bewerben. Die Unterlagen für die Interessenbekundung finden sich auf http://asurl.de/12m3 . Weitere Informationen gibt es unter

902 95 58 69. Die ausgewählten Kitas werden dann von Januar 2018 bis Dezember 2019 unterstützt.