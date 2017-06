Ideen und Wünsche für den Weihnachtsmarkt: Qualitätsverbund sucht Mitstreiter

Pankow. Im Pankower Zentrum soll es wieder einen traditionellen Weihnachtsmarkt für Jung und Alt geben.

47 48 87 70 oder per E-Mail an Wer an der Veranstaltung „Ideen und Wünschen zum Weihnachtsmarkt“ teilnehmen möchte, meldet sich unter47 48 87 70 oder per E-Mail an kontakt@qvnia.de an.

Diesen Wunsch der Pankower ermittelte der Qualitätsverbund Netzwerk im Alter Pankow (QVNIA) bei einer Bürgerbefragung im vergangenen Jahr. Doch wie soll dieser Weihnachtsmarkt aussehen? Welche Ideen gibt es für seine Gestaltung und Aktionen? Wer sollte als Aussteller gewonnen werden? Und wer kann sich vorstellen, ehrenamtlich an der Vorbereitung mitzuwirken? Um diese Fragen soll es bei einem Treffen am 28. Juni von 14 bis 16 Uhr im Domicil am Schlosspark, Pestalozzistraße 30, gehen. Das Team des QVNIA hofft auf viele Anregungen von Pankowern. Außerdem hofft es, dass sich einige Bewohner aus dem Pankower Zentrum finden, die aktiv bei der Organisation mitmachen.