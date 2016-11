Informationen für Betreuer

Berlin: Domicil Senioren Pflegeheim |

Pankow. Das ambulante Caritas-Hospiz stellt sich auf der nächsten Informationsveranstaltung des Pankower Betreuungsvereins vor. Über die Hospiz-Arbeit informiert die Leiterin des Caritas-Hospizdienstes, Marita Behrens. Die Veranstaltung findet am 8. November von 17.30 bis 19 Uhr im Domicil-Seniorenpflegeheim in der Pestalozzistraße 30 statt. Weitere Informationen gibt es in der Pankower Beratungsstelle für ehrenamtliche gesetzliche Betreuer bei Elisabeth Schmid unter 263 98 09 30. BW