Kindersachen zu vertrödeln

Pankow.

Das Stadtteilzentrum veranstaltet am 30. September einen „Kindertrödel“. Von 10 bis 13 Uhr sind dazu Familien in der Schönholzer Straße 10 willkommen. Angeboten werden noch gut erhaltene Kindersachen sowie Spielzeug. Wer einen Stand aufbauen möchte, wird um acht Euro Standmiete gebeten. Die kleinen und großen Trödler sind außerdem zum Brunchen und Basteln eingeladen. Weitere Informationen und Standanmeldung unter499 87 09 00 oder per E-Mail familienzentrum@stz-pankow.de