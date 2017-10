Kreative Auszeit für Pflegende

Pankow.

Unter dem Motto „Kreative Auszeit“ veranstaltet die Kontaktstelle PflegeEngagement Pankow am 14. und 15. sowie am 28. und 29. Oktober einen Workshop. Dazu sind pflegende Angehörige willkommen, die mit Kreativität entspannter durch den Alltag kommen möchten. Durch Musik, Bewegung und ein entspanntes Fokussieren auf sich selbst können sie in diesem Workshop neue Erfahrungen sammeln. Der Workshop findet an allen vier Tagen von 14.30 bis 16.30 Uhr im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 statt. Anmeldung und weitere Informationen unter499 87 09 11 und per E-Mail pflegeengagement@stz-pankow.de