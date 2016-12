Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow klärt über Erkrankung des Dickdarms auf

Berlin: Caritas-Klinik Maria Heimsuchung |

Vortrag: „Sigmadivertikulitis – aktueller Stand der konservativen und operativen Therapie“, 13. Dezember, 18:00 Uhr



Wenn sich im Dickdarm die Ausstülpungen der Schleimhaut, sogenannte Divertikel, entzünden, spricht man von einer Divertikulitis. Sie kommt typischerweise im Sigma-Darm vor, also im unteren linken Bauchbereich, und kann zu Darmblutungen oder einem Darmdurchbruch führen.



„Die Divertikulitis ist eine häufige Erkrankung in den westlichen Ländern und meist Folge der Ernährungsgewohnheiten. Bei einigen Patienten kann es zur Entzündung der Divertikel kommen, die eine individuelle Therapie erforderlich macht“, sagt Nils Abromeit, Oberarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow.



In seinem Vortrag erklärt Nils Abromeit, wer häufig von der Sigmadivertikulitis betroffen ist, und stellt zudem den aktuellen Stand der stadiengerechten konservativen und operativen Therapie vor.



Die Veranstaltung ist kostenlos.



Ort: Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow, Kavalierhaus, Breite Straße 45, 13187 Berlin