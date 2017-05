Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow. Das Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 lädt am 19. Mai Nachbarn zu einem Fest ein. Anlässlich des europäischen Tages der Nachbarschaft wird sich der Hof von 16 bis 18 Uhr in ein Festgelände verwandeln. Nachbarn und Familien sind eingeladen, an einer gedeckten Tafel mit Süßem aus aller Welt Platz zu nehmen. BW