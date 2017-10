Rauch-, Alkohol-, Zuckerfrei mit der Weiss-Methode

Info-Vortrag:

Die Macht von Gewohnheiten und Süchten

Ein Vortrag mit Joachim Deichert und Gabriele Weigl, Weiss-Therapeuten• Dass Sie sich beim Naschen nicht stoppen können?• Dass Ihre Versuche abzunehmen wiederholt gescheitert sind?• Dass Ihre guten Vorsätze, sich ab morgen gesund zu ernähren, sich immer wieder in Luft auflösen?• Dass Sie versuchen, Ihre Stimmungsschwankungen mit Süßem auszugleichen?• Dass es nicht nur bei dem Stückchen Schokolade bleibt, sondern Sie die ganze Tafel futtern?Warum ist es so schwer, von Gewohnheiten und Süchten los zu kommen?Es gibt viele Methoden, die versuchen, Süchte und Gewohnheiten zu stoppen. Und doch weiss jeder, der es schon mal probiert hat, wie schwierig das ist.• Warum viele Methoden es nicht vermögen, Gewohnheiten und Süchte nachhaltig zu stoppen.• Was eine Gewohnheit ausmacht.• Wie sich eine Gewohnheit und Sucht in uns einprägt.• Was körperliche, psychologische und feinstoffliche Behandlungen unterscheidet.• Wie die Ordnungsmuster der menschlichen Seele harmonisch zusammenarbeiten.Wir stellen Ihnen des Weiteren die Weiss-Methode vor, bei der der Stimulus einer Gewohnheit so stark beruhigt wird,dass Sie nach der Behandlung Ihrer Sucht gegenüber ein gleichgültiges oder ablehnendes Gefühl haben. Das bedeutet,dass Menschen, die sich mit der Weiss-Methode behandeln lassen, bereits nach der ersten Behandlung keinen Impulsmehr verspüren, ihrer bisherigen Gewohnheit nachzugehen.Zunächst halten wir einen Vortrag, informieren Sie über die Weiss-Methode und Behandlungsmöglichkeiten, danach ist ausreichend Zeit für Ihre Fragen.Die nächsten Termine:Mittwoch, 25.10. / 22.11. 2017, 19.30 bis 21.00 Uhr,Hans-Otto-Str. 30, 10407 Berlin, UKB 12 €(Wir bitten um telefonische Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Vielen Dank.)Tel. 030 - 4089 8454Weiterführende Informationen zur Weiss-Methode und zur Suchtfreiheitfinden Sie unter www.weiss-institut.de Einen Erfahrungsbericht über eine erfolgreiche Zuckerentwöhnung sehen Sie hier:Einen Erfahrungsbericht über eine erfolgreiche Alkoholentwöhnung sehen Sie hier: