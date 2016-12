Schiedsperson gesucht

Berlin: Rathaus Pankow |

Prenzlauer Berg.

Das Bezirksamt sucht für den Schiedsamtsbezirk 8 im Ortsteil Prenzlauer Berg eine neue Schiedsperson. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit können sich Pankower zwischen 30 und 70 Jahren mit einem kurzen Schreiben und einem Lebenslauf beim Amt für Bürgerdienste und Wohnen im Rathaus Pankow in der Breiten Straße 24a-26, 13187 Berlin, oder per E-Mail an marc.albrecht@ba-pankow.berlin.de bewerben. Weitere Informationen zum Schiedsamt gibt es auf der http://asurl.de/12gi . Schiedspersonen schlichten straf- und zivilrechtliche Auseinandersetzungen außerhalb von Gerichten. Sie versuchen damit, eine kostengünstige Einigung zu erreichen.