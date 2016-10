Schuhkartons voller Geschenke: Weihnachtsaktion läuft wieder an

Blankenburg. Die Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton 2016“ läuft dieser Tage auf Hochtouren. Die Blankenburgerin Anita Bernhard richtet bereits zum 18. Mal eine Sammelstelle in ihrem Haus in der Mittelstraße 30 ein.

Bis zum 15. November nimmt sie Geschenkpakete entgegen. Aber auch Päckchen aus weiteren 30 Annahmestellen im Berliner Nordosten landen bei ihr. Von Anita Bernhard und etwa 30 weiteren Ehrenamtlichen werden diese Päckchen für ihre Reise in die Empfängerländer versandfertig gemacht.„Weihnachten im Schuhkarton“ ist ein Projekt des Vereins Geschenke der Hoffnung. Diese Aktion will Kindern in schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen zumindest zu Weihnachten ein bisschen Freude bereiten. Verteilt werden die Schuhkartons unter anderem in Heimen und Krankenhäusern vor allem in Osteuropa.„Wer einen Schuhkarton packen möchte, sollte zunächst überlegen, ob er ein Mädchen oder einen Jungen beschenken will“, empfiehlt Anita Bernhard. „Dann kann man zum Beispiel kleine Spielsachen, Kuscheltiere, Mützen, Handschuh, Schulsachen, Handtücher, Hygieneartikel und anderes hineinpacken.“ Aufgrund strenger Einfuhr- und Zollbestimmungen dürfen nur neue Waren importiert werden. Lebensmittel wie Kekse, Gummibärchen, Kuchen oder Nudeln sind nicht geeignet. Wer sein Päckchen gefüllt hat, verschließt es mit einem Gummiband und gibt es in der Sammelstelle ab. Außerdem werden die Spender gebeten, acht Euro zur Verfügung zu stellen, um den Transport zu finanzieren.Päckchen können bei Anita Bernhard in der Mittelstraße 30 (

474 35 31) montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr, sonnabends den ganzen Tag und sonntags bis 16 Uhr sowie bei Andrea Bodewei in Alt-Karow 45a (

21 46 85 20) montags bis freitags ab 16 Uhr abgegeben werden. Weitere Informationen auf www.weihnachten-im-Schuhkarton.org